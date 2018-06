VIDEO | Lavori in via Ferrarese: tubo Hera si rompe, acqua allaga l'incrocio

Una enorme massa d'acqua è fuoriuscita da una condotta Hera, scoppiata all'alba in Bolognina. L'allarme è scattato questa mattina alle sei, quando un vero e proprio torrente si è fatto strada dal sottosuolo, arrivando a rialzare l'asfalto per poi sgorgare in superficie