Malore in Bolognina: paziente imbragato e calato dall'alto

Intervento complesso oggi in Bolognina. Alle ore 13:40 la sala operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto una chiamata da parte del 118 per un soccorso a una persona in uno stabile di via Aristotile Fioravanti.

I caschi rossi sono intervenuti con una squadra, autoscala e nucleo SAF (speleo alpino fluviale). Il paziente è stato imbragato e posto sulla barella. La manovra di recupero è stato eseguita con l'ausilio di un operatore esperto in tecniche speleo/alpine e con l'autoscala. Il paziente è stato affidato alle cure del 118 sul posto con ambulanza.

