Via Fioravanti: sorpreso mentre rovista nelle auto, arrestato

Poco prima dell'una di questa notte, un passante ha chiamato il 113 segnalando la presenza sospetto di un uomo all'interno di un'auto. La volante giunta sul posto ha raccolto la descrizione del testimone e ha bloccato l'uomo subito dopo.

Si tratta di un cittadino senegalese di 36 anni, con diversi precedenti e irregolare sul territorio, che non aveva ottemperato all'ordine di lasciare l'Italia. Addosso sono stati rinvenuti un portamonete, un "bocchettone" per il rifornimento del GPL e un cacciavite con il quale ha rotto i finestrini di due auto parcheggiate nella via, una Fiat e una Lancia. Il 36enne è stato arrestato.