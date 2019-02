Bolognina: inseguito dalla Polizia, getta un calzino con cocaina e anfetamine

Un cittadino tunisino di 26 anni, con precedenti per spaccio e con a carico un provvedimento di espulsione dall'Italia, è stato arrestato ieri alle 17 in Bolognina.

Gli agenti delle volanti in servizio in via Fioravanti, hanno notato una Fiat Punto con alcune persone a bordo, hanno invertito la marcia per procedere al controllo, ma il conducente ha messo in moto. Dopo un breve inseguimento, l'auto si è fermata per far scendere un uomo che si è dato alla fuga gettando a terra un calzino contenente 5 grammi di cocaina e 22 di anfetamine divisi in 29 involucri. Il 26enne è stato trovato anche con 730 euro ed è stato arrestato per spaccio. Il processo per direttissima è fissato per lunedì 25 febbraio alle 10.