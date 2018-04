Dà di matto in via Fondazza': spintoni, minacce, poi il lancio dello scooter

Dapprima se l'è presa con un negozio, entrando e minacciando il titolare, poi ha continuato per strada. E' accaduto ieri poco dopo le 15.30 quando un uomo, 30enne nato in Brasile, è entrato in un negozio d'arte di via Fondazza: era particolarmente molesto, quindi è stato invitato a uscire, ma di tutta risposta ha spintonato e minacciato di morte il titolare che, aiutato da alcuni passanti è riuscito ad allontanato e ha chiamato la Polizia.

Ma non era ancora finita: una volta in strada, l'uomo, visibilmente ubriaco, ha scaraventato uno scooter su un'auto parcheggiata, danneggiando anche una bicicletta. Gli agenti delle volanti lo hanno riportato alla calma denunciandolo per danneggiamento e minacce gravi.