Borgo Panigale: auto ferma in mezzo alla strada, la conducente finisce nei guai

Una donna a occhi chiusi all'interno di una Mitsubishi con il motore acceso, al centro della carreggiata in via Fornace, a Borgo Panigale. In diversi hanno chiamato il 113 ieri sera alle 18.30 credendo che si fosse sentita male. Sul posto si è portata una volante e gli agenti hanno cercato di soccorrerla, ma l'auto era chiusa dall'interno, così è arrivata anche una squadra dei Vigili del Fuoco che non ha potuto fare altro che spaccare un finestrino.

A quel punto, si è svegliata e i poliziotti hanno immediatamente compreso la causa del "sonno" al volante: la donna, cittadina romena di 31 anni, era completamente ubriaca. Si è rifiutata di sottoporsi all'alcol test, pertanto, come di prassi, le è stata applicata la massima sanzione, oltre al ritiro della patente e al sequestro del veicolo. E' stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.

Un episodio analogo era capitato il 25 agosto in città, alle 9 della mattina: gli agenti della volante hanno visto un'auto ferma e con il motore ancora acceso, in viale Berti Pichat. Il conducente aveva gli occhi chiusi e i poliziotti hanno subito pensato a un malore. Quando stavano per chiamare il 118, hanno sentito un forte odore di alcol e l'uomo si è improvvisamente ripreso.