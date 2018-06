Centro storico: donna trovata morta in casa

Viveva da sola e non si vedeva da alcuni giorni, fino a quando i vicini di casa hanno dato l'allarme per via del cattivo odore. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, la Polizia e i sanitari del 118 che sono così entrati entrati in casa.

Si tratta di una donna di 73 anni trovata senza vita nel suo appartamento di via Fossalta, in pieno centro, dove viveva da sola. Sarebbe morta da almeno cinque giorni e, dalle prime ispezioni, le cause sarebbero naturali.