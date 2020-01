Fuga di gas al Fossolo nella notte: evacuati appartamenti

Fuga di gas in uno stabile in via delle Fosse Ardeatine 16, nel quartiere Fossolo. La chiamata al 115 è arrivata alle 23:30 di ieri sera e subito i Vigili del Fuoco sono intervenuti con una squadra direttamente dalla centrale.

Una tubazione dell'atrio del palazzo perdeva gas e aveva saturato il locale. E' stata subito attivata anche la squadra tecnica di Hera che ha intercettato la fuoriuscita e iniziato i lavori di riparazione.

Una ventina di persone all'interno di otto appartamenti sono state evacuate. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale che si è occupata dei residenti rimasti in strada per circa un'ora e mezza, fino alla fine delle operazioni di soccorso.