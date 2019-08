Omicidio al Pilastro: accoltellato durante una lite in strada, morto 28enne

Sono ancora frammentarie le informazioni su un omicidio avvenuto in tarda mattinata in via Frati, davanti al civico 11, nel quartiere Pilastro.

A perdere la vita un 28enne, Nicola Rinaldi, residente poco distante che, dopo una lite in strada, è stato accoltellato. Il presunto omicida sarebbe un vicino di casa, 58enne, già individuato dalla squadra mobile della polizia intervenuta sul posto insieme a un'ambulanza del 118, ma i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso del giovane. Assieme al presunto responsabile del delitto è stata fermata anche un'altra persona.

Alta la tensione nelle case vicino al luogo del delitto. Pare che quando sono arrivati i soccorsi e gli agenti, il 58enne stesse venendo aggredito a bastonate dai parenti della vittima. Un altro parapiglia si è verificato quando qualcuno dei residenti scesi in strada ha scattato una foto al corpo del giovane, scatenando le ire dei parenti. Sul posto ora anche la polizia scientifica per il rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento