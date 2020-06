Scoppia incendio in un parcheggio sui colli: diverse auto in fiamme

Diverse autovetture sono rimaste coinvolte in un incendio stamattina poco prima delle 11 in un parcheggio in via di Gaibola. I vigili del fuoco, con due mezzi, hanno spento il rogo e messo in sicurezza lo scenario.

In base a quanto si apprende, alcune auto parcheggiate nel piazzale da cui si accede a Villa Ghigi, sono state lievemente intaccate dalle fiamme altre invece sono state completamente bruciate. Restano da capire le cause dell'incendio. Indagini dei carabinieri sono in corso per accertare i fatti.