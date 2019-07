Inseguimento in San Donato: davanti al bar con 60 dosi di cocaina, arrestato

Credeva di farcela, così non si è liberato delle dosi di droga che aveva in tasca, come di solito accade quando si "incrociano" le forze dell'ordine. Ieri pomeriggio, in via Galeotti, nel quartiere San Donato, i Carabinieri hanno quindi ammanettano un cittadino tunisino di 36 ann, irregolare sul territorio italiano, trovato in possesso di 61 dosi di cocaina, circa 30 grammi.

E' stato notato davanti a un bar di via Berolado e quando i militari di pattuglia gli hanno chiesto di esibire i documenti, ha reagito colpendoli con calci e pugni per poi darsi alla fuga. E' stato così inseguito in auto e piedi fino a via Galeotti, dove, dopo una colluttazione, è stato bloccato e arrestato. Dovrà rispondere di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.