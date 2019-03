Spaccio in San Donato, trovato con droga, contanti e coltello

Un 19enne cittadino marocchino è stato denunciato per detenione a scopo di spaccio e porto di armi abusivo, dopo essere stato trovato ieri sera al termine di una fuga. Il ragazzo era in compagnia di un gruppo in via Galeotti: quando la volante si è affacciata è scattato il fuggi fuggi generale. Addosso al giovane gli agenti hano trovato pochi grammi ci cocaina assieme a oltre 600 euro in contanti e a un coltello. Sempre nella giornata di ieri un altro spacciatore era stato arrestato nella stessa via, trovato in possesso di diverse dosi di eroina e molto contante.