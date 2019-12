Aggressione in via Galliera: commericante colpito a bastonate da un gruppo

E' stato ricoverato al Maggiore in codice 1 il commerciante di 32 anni, cittadino pakistano, che l'altra sera è stato aggredito, apparentemente senza motivo, da un gruppo di persone all'altezza del civico 87 di via Galliera. I motivi dell'aggressione non sono noti, ma secondo quanto riportato dalla stampa locale, sarebbero dovuti all'eccessiva confusione che il gruppo stava creando dirimpetto al minimarket.

Alla richiesta del 32enne di smettere gli schiamazzi il gruppo avrebbe reagito aggredendo il commerciante, utilizzando anche alcuni bastoni. Alla scena hanno assistito diversi passanti, uno dei quali ha chiamato la polizia. Quando le volanti sono arrivate però, della comitiva nessuna traccia. La vittima è stata quindi soccorsa dal 118 e portata al pronto soccorso con qualche tumefazione e diversi lividi.