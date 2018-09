'Tu mi tradisci', poi le coltellate: in manette ex marito violento

Voleva colpirla dopo averle detto di scendere in strada per chiarirsi, perché non si rassegnava alla fine del matrimonio.

Così un 35enne, cittadino georgiano, è stato fermato in via Bellacosta, a poca distanza dal luogo dove è avvenuto il ferimento di una connazionale di due anni più giovane di lui, sua ex moglie di un matrimonio finito da anni. I fatti, anticipati da Bolognatoday, si sono svolti sotto gli occhi di alcuni passanti e residenti, che hanno poi chiamato il 113. Ora l'uomo è in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto per lesioni aggravate e atti persecutori.

La donna vittima dell'aggressione invece ne avrà per 15 giorni poiché, difendendosi dai fendenti si è ferita al torace e alle braccia. "Tu mi tradisci, scendi che ne parliamo" avrebbe detto l'ex marito una volta arrivato in zona dove la donna lavora, chiamandola al citofono.

Una volta però faccia a faccia è scattata l'ira dell'uomo che dopo aver cercato di pugnalare la ex compagna è fuggito nelle vie limitrofe, venendo però raggiunto poco dopo dagli agenti. Ritrovato anche il coltello usato per l'aggressione e anche uno zaino, di proprietà dell'aggressore, con il dentro un anche punteruolo.