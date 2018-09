Caos e urla in via Gandino, donna in ospedale con ferite da taglio

Una donna è stata ricoverata al Sant'Orsola con ferite da taglio superficiali, alla fine di un episodio -probabilmente una lite violenta- avvenuto stamane in via Gandino, zona Giardini Margherita. Sul posto residenti e passanti hanno visto arrivare ambulanza e Polizia, mentre -a quanto si apprende- in diversi avrebbero notato un uomo, sulla quarantina, fuggire da una abitazione e nascondersi nei giardini dei palazzi adiacenti, mentre attorno si levavano grida e urla. Dopo un breve inseguimento a piedi da parte delle forze dell'ordine un soggetto è stato infine bloccato e ammanettato nei dintorni di via Bellacosta, per poi essere portato via dagli agenti.