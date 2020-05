Via Garavaglia, i pompieri recuperano un falco pellegrino dal giardino di un condominio

E' stato recuperato spaventato ma in buone condizioni questa mattina un esemplare di falco pellegrino, trovato nel giardino condominiale di uno stabile di via Garavaglia, zona San Donato.

Il rapace è stato soccorso dai vigili del fuoco di Bologna, e poi consegnato alla Lipu. Si ipotizza che si trovasse a terra in quanto non in grado di volare correttamente, probabilmente caduto da un nido collocato sui tetti delle palazzine circostanti. Non è la prima volta che un animale selvatico viene recuperato dai pompieri in piena città: pochi giorni fa un serpente è stato trovato nelle cantine di un palazzo di via Marconi, mentre una addetta alle pulizie stava lavorando.