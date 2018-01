Savena: guida ubriaco, senza patente e con la droga negli slip

Guida in stato di ebbrezza, guida senza patente porto d'armi abusivo, false attestazioni e possesso di stupefacenti. Questa la serie di contestazioni elevate questa notte poco prima delle 2 a un automobilista napoletano di 35 anni.

La Polizia lo ha fermato in via Gandhi, in zona Savena: quando è sceso dall'auto, è risultato evidente il suo stato di alterazione, visto che faceva fatica a stare in piedi, così è scattato un controllo più approfondito. L'uomo ha detto di non avere i documenti, così ha declinato le sue generalità, che in seguito sono risultate false.

Gli agenti lo avevano anche notato mentre nascondeva qualcosa all'interno dei pantaloni: all'atto della perquisizione infatti sono stati rivenuti negli slip, due involucri contenenti circa 5 grammi di marijuana e quasi 4 grammi di hashish. All'interno dell'auto è stato trovato anche un coltello a serramanico. Circolava anche senza patente perché gli era stata ritirata.