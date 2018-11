Via Ghiberti, ubriaco prende a calci le auto: ne danneggia quattro

La Polizia è stata avvisata alle 16.05 dell'altro pomeriggio, quando un uomo palesemente sotto effetto dell'alcol stava prendendo a calci e pugni delle auto parcheggiate in via Ghiberti, rompendo degli specchietti e danneggiandone in totale quattro.

Inizialmente ha fatto delle scene e si è gettato a terra rischiando di farsi male, poi è stato controllato e denunciato a piede libero: l'uomo, nato a Cosenza nel '57, non aveva precedenti.