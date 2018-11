Li nota vicino al condominio: tentano il furto scassinando il garage

Li hanno notati aggirarsi con fare sospetto attorno ai garage e alle auto in sosta di via Ghiberti, zona Santa Rita e hanno chiamato il 113. Duplice arresto questa notte per la Polizia, che ha sorpreso due soggetti mentre tentavano di alzare la serranda di un box auto.

La volante infatti è sopraggiunta proprio mentre i due erano all'opera: mentre uno dei due non è riuscito a scappare, l'altro ha guadagnato la fuga scavalcando la recinzione che porta ai vicini binari della ferrovia della Bologna-Portomaggiore. Una figa vanificata dagli agenti, che sono riusciti a rintracciare l'uomo in una via limitrofa. Identificati e perquisiti, si tratta di due cittadini italiani di 39 e 42 anni, uno dei due residente a Bologna, entrambi con precedenti specifici alle spalle. Addosso a uno dei due sono stati trovati sia un grimaldello che le chiavi di un'auto, dentro alla quale erano contenuti altri strumenti da scasso. Ammanettati e portati in questura, per loro è scattato il processo per direttissima.