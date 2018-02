Via della Ghisiliera: passa in rassegna le auto ferme in cerca di bottino

Non è ancora mezzanotte quando ieri sera arriva una segnalazione dal Commissariato Santa Viola su via della Ghisiliera che descrive un soggetto intento a passare in rassegna le auto parcheggiate tentando di aprirle per racimolare qualche oggetto di valore. La Volante della Polizia a quel punto interviene e scova l'individuo poco lontano dal luogo della segnalazione, il quale si mostra subito particolarmente agitato e nervoso.

Gli agenti lo identificano come bolognese classe '91 e addosso gli trovano un navigatore e oggetti vari. Fra questi anche dei biglietti da visita che corrispondono al proprietario di un'auto che era stata aperta e che aveva subito un massiccio rovistamento. A quel punto, davanti all'evidenza, è scattata la denuncia per tentato furto.