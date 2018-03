Pedinato e aggredito per il Rolex che ha al polso: vittima un 74enne

Sceso dal bus alla fermata più vicina a casa sua, in via dei Giardini, ha notato che da un giardinetto due uomini si erano alzati di scatto ed erano saliti in sella alle loro biciclette. Proseguendo sulla sua strada è entrato nel portone di casa e ha imboccato la direzione dei garage: è stato lì, sulla rampa, che in due lo hanno immobilizzato con l'obiettivo di sfilargi l'orologio di valore che aveva al polso.

Per farlo gli hanno anche procurato una distorsione del pollice. La vittima è un bolognese classe 1944, il quale ha poi chiamato la Polizia. Gli agenti hanno ascoltato alcuni testimoni, che raccontano di due soggetti incappucciati fuggiti in bicicletta: questa descrizione conferma il sospetto che si tratti degli stessi uomini visti dal 74enne poco prima.