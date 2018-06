Passanti rapinati e presi a pugni, si cerca uomo con 'cappello di paglia'

Un giovane sui 25 anni è attivamente ricercato dalla Polizia, perché protagonista di alcune rapine ai danni di passanti. Sono già diversi infatti i 'colpi' messi a segno dal giovane, descritto come straniero sui 25 anni, e con in testa un cappello di paglia.

Il primo episodio di cui si ha notizia è accaduto intorno alle 19:15 in via Gigli, zona Murri. Il copione è dei più classici: 'Hai una sigaretta?' si sente proferire alla giovane vittima, ma è solo un espediente per chiedere soldi. Come il malcapitato ha estratto il portafoglio infatti si è visto sottrarre il contante contenuto, ricevendo anche un pugno sul viso. Il responsabile, affiancato da un compare, biondo e anch'egli giovane che però non ha avuto ruolo nell'episodio, l'aggressore si è allontantato subito dopo, lasciando la vittima per terra.

Un'ora dopo è una chiamata al 113 proveniente da via Goito a descrivere più o meno la stessa dinamica, o meglio aggiungere lo stesso dettaglio sull'indentikit: l'aggressore avrebbe indosso un cappello di paglia. Vittima della rapina questa volta una 56enne, coplita anch'essa da un diretto al volto e rifugiatasi in un minimarket. Alla scena ha assistito una coppia, che poi ha chiamato la Polizia. L'energumeno, questa volta visto visibilmente ubriaco, ha notato che l'uomo aveva cominciato a parlare con gli agenti non ha risparmiato le mani addosso neanche questa volta, colpendo con un altro pugno il richiedente, per poi andarsene. Sui fatti indaga la Squadra mobile.