Minaccia vigilante dopo furto, ma poi ingoia il coltellino

L'ha ingoiato, all'improvviso. Coda singolare a un intervento della Polizia ieri mattina in via Giuriolo. Protagonista della vicenda un cittadino tunisino di 23 anni, sorpreso dal vigilante all'uscita del centro La Corte con delle bottiglie di superalcoolici nello zaino.

Alla richiesta di riconsegnare quanto asportato il giovane si sarebbe prima fatto cordiale, per poi estrarre insieme al maltolto, anche un coltellino svizzero, per poi minacciare la guardia giurata, un palermitano classe 1975.

Informato però che la volante stava per arrivare, il ragazzo ha deglutito il coltellino ripiegato, cercando poi di spiegare ai poliziotti l'inesistenza delle minacce proferite poco prima. Dopo qualche tempo però il 23enne è stato male, portato in ambulanza al Pronto Soccorso. Il giovane ha però rifiutato le cure, e quindi è stato portato in carcere, probabilmente nella sezione infermieria, in attesa della convalida dell'arresto per furto aggravato e minacce.