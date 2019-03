Inseguimento e arresto a Corticella: entra dalla finestra mentre la famiglia è a letto

La Polizia ha arrestato alle 5 di questa mattina A.L., cittadino albanese di 30 anni, per tentato furto in abitazione in concorso con ignoti. Poco prima un residente di 45 anni, affacciato alla finestra, aveva notato due uomini nel cortile condominiale dello stabile adiacente, in via Giusti, nel quartiere Corticella, e aveva chiamato il 113.

Aiutato dal complice, che fungeva da palo,il 30enne era riuscito a raggiungere il piano rialzato e, dopo aver aperto la finestra con un attrezzo, si era introdotto all'interno dell'appartamento, dove moglie, marito e i due figli dormivano. Paura per la donna, bolognese di 37 anni, che si è svegliata, dopo aver sentito dei rumori, poi ha visto i lampeggianti delle auto della Polizia.

Lungo inseguimento

Accortosi di essere stato scoperto, il palo è fuggito, mentre l'albanese, alla vista delle volanti che stavano cinturando lo stabile, è saltato su un'auto parcheggiata e ha iniziato la sua fuga spericolata, scavalcando recinzioni e arrampicandosi sulle tettoie, sempre inseguito dagli agenti per via Corazza fino a via di Corticella, quando, si è infilato in un portone aperto e ha tentato di nascondersi nel sottoscala e lì è rimasto intrappolato ed è stato bloccato.

Indossava un paio di guanti neri e in tasca aveva una torica, mentre sul davanzale della finestra è stato rinvenuto il cacciavite utilizzato per scassinare lo stipite. Il 30enne ha alle spalle una sfilza di precedenti per furto, ricettazione, porto abusivo di armi e spaccio, così è stato ammanettato, rimediando anche una denuncia per danneggiamento dell'auto parcheggiata sulla quale era "atterrato" dopo il salto. Verrà processato per direttissima il 14 marzo.