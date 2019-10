Via Gobetti: assalto al parcometro, ma il colpo va a monte

E' stato arrestato per danneggiamento aggravato e denunciato per ricettazione di targhe, oltre che per possesso di chiavi alterate o grimaldelli, B.D., bolognese di 44 anni, con precedenti, specifici, ovvero per furto e ricettazione.

Alle 23.30 il 113 è stato allertato da un ragazzo che ha sentito degli strani tonfi e poi ha visto un uomo che in via Gobetti tentava di sradicare il parcometro che aveva legato a una fune, agganciata a sua volta al portapacchi di un'auto. Purtroppo per il ladro, la corda ha ceduto, quindi si è dovuto dare alla fuga. Intercettato dalla volante e ammanettato, all'interno dell'auto sono state rinvenute due targhe di auto e un attrezzo da scasso.

A metà agosto a Villanova, a Castenaso, i ladri avevano tentato di "strappare" la colonnina bancomat di un distributore di carburante utilizzando una ruspa.