Furto in via dei Gracchi: entrano dal balcone rubano la cassaforte

Si sono arrampicati fino al primo piano, hanno sfondato una porta-finestra e sono entrati in un appartamento di via dei Gracchi, in zona Massarenti.

E' accaduto ieri sera intorno alle 20, quando un passante ha chiamato il 113, segnalando due giovani che si erano calati dal balcone di un condominio ed erano fuggiti in macchina.

La volante si è portata sul posto e ha avvertito la proprietaria, una bolognese di 91 anni, che era fuori di casa: i ladri hanno asportato la cassaforte che conteneva circa 200 euro e qualche gioiello. Delle indagini si occupa la Polizia.