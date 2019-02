Via Gramsci: scassina un'auto, ma una vicina lo vede

La Polizia poco dopo mezzanotte ha arrestato un romeno di 48 anni per furto pluriaggravato. La volante è arrivata in via Gramsci, dopo la segnalazione di una cittadina che aveva visto un uomo rovistare all'interno di un'auto parcheggiata.

Il ladro è stato bloccato dopo pochi minuti: all'interno dello zaino è stato rinvenuto un paio di forbici da giardinaggio, utilizzato per aprire la portiera, e poi denaro e alcuni capi di abbigliamento, riconosciuti dal proprietario dell'auto. Il processo per direttissima è previsto per lunedì.