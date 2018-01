Via del Guasto, scambiano carabiniere in borghese per cliente: 2 arresti

I servizi antidroga dei Carabinieri di Bologna hanno portato all’arresto di altri due spacciatori di sostanze stupefacenti, un 34enne cittadino marocchino e un 42enne cittadino tunisino, disoccupati e senza fissa dimora.

L’arresto è stato eseguito ieri pomeriggio in via del Guasto, quando i due pusher hanno scambiato un Carabiniere del Nucleo Operativo, vestito con abiti civili, per un potenziale cliente in cerca di droga. Il militare si è qualificato e con l’aiuto dei suoi colleghi che si trovavano in zona, ha eseguito l’arresto dei due malviventi che, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, sono stati tradotti in carcere in attesa del giudizio direttissimo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata unitamente a una 60ina di euro in contanti.