Via Gubellini, la denuncia: "I nostri custodi aggrediti al parco"

L'invito a uscire per chiudere i cancelli del parchetto, ma gli animi si sono scaldati ed è finita a pugni e schiaffi. A denunciare un episodio di aggressione, avvenuto l'altra sera al parco Sandro Pertini a fianco dell'omonimo centro sportivo di via Gubellini, zona Foscherara. Secondo quanto riferito dal gestore della palestra, i due custodi che si apprestavano a chiudere il parchetto -gestito dal centro sportivo in questione- hanno intimato a due uomini che stavano all'interno del perimetro di uscire.

La reazione è stata violenta, con entrambi i custodi che hanno poi chiamato la polizia e il 118. I due sconosciuti avrebbero tirato pugni e schiaffi nei confronti dei due custodi, per poi allontanarsi alla spicciolata. Dell'episodio è stata presentata formale denuncia, mentre il responsabile del centro, Giuseppe Vinci, chiede più controlli nella zona, a causa