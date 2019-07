Via Guerrazzi, furto nel locale: spariti zaino e computer

Lo zaino sparito, con dentro il laptop. Polizia chiamata ieri sera in via Guerrazzi per capire chi potesse avere derubato un ragazzo mentre stava seduto con amici in un bar. E' stata una volante in transito in piazza Verdi a notare due soggetti sospetti armeggiare proprio con un computer portatile. Identificati e perquisiti i due, entrambi cittadini tunisini di 44 e 45 anni, sono poi stati trovati in possesso anche dello zaino sottratto al giovane. Per loro è scattata una denuncia a piede libero.

E' invece di quattro specchietti di auto danneggiati il bilancio di un atto vandalico compiuto l'altra sera in via Agucchi, intorno alle 20. Per questo è stato rintracciato e denunciato un cittadino rumeno di 37 anni, con precedenti per rapina.