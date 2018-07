Dorme in via Guido Reni, con addosso coltello e materiale sospetto

Un coltello da cucina e svariati oggetti probabilmente frutto di prvenienza furtiva. Per questo un 37enne è stato denunciato dalla Polizia, dopo un controllo. Gli agenti lo hanno trovato appisolato in strada, in evidente stato di alterazione da alcool, in via Guido Reni: accanto all'uomo, cittadino algerino, uno zaino e un marsupio.

Identificato e perquisito, il 37enne non ha saputo spiegare la provenienza di ben 12 dischi orari, così come diversi documenti in suo possesso e anche un cellulare. Nello zaino poi, è stato anche trovato un coltello da cucina. Ora dovrà rispondere di porto abusivo di oggetti atti a offendere e ricettazione.