Anziana scippata in via Guidotti, indagano i Carabinieri

Una 81enne è stata seguita e scippata da una coppia di soggetti, poi fuggiti in auto. E' successo nei giorni scorsi, in via Giudotti. Stando a quanto denunciato dalla signora ai Carabineiri, che si stanno occupando delle indagini, un malvivente le si sarebbe avvicinato alle spalle mentre l'81enne stava rincasando dalla farmacia. Dopo averla avvicinata e averle strappato la borsa, uno dei malviventi è salito in un'auto, guidata da un complice, e insieme sono alla fine fuggiti. Per le modalità adottate non è escluso che si possa trattare di rapinatori seriali, che avrebbero iniziato a prendere di mira soggetti deboli.