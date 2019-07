Furto con strappo in via Guidotti: 'Toccami la pancia, porta fortuna' e le strappa l'orologio

La Polizia indaga su due furti avvenuti nella giornata di ieri 21 luglio. In via Guidotti, zona Saragozza, alle 11 circa una 80enne si è imbattuta in due donne, una delle quali in stato interessante. "Toccami la pancia, porta fortuna" si è sentita dire l'anziana, ma quando ha allungato la mano una delle due le ha strappato l'orologio dal polso, poi entrambe sono salite a bordo di un'auto, dove le attendeva un complice, che è partita a gran velocità.

Un'altro furto è stato messo a segno in via Murri. Una 70enne aveva appena parcheggiato vicino a uno sportello bancomat dove avrebbe dovuto prelevare, ma è stata distratta da un uomo e una donna che sono scesi da un'auto per chiederle alcune informazioni. Ovviamente si trattava di un pretesto: infatti la vittima non ha più trovato la borsa che aveva appoggiato sul sedile.