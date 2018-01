Abusivi via Indipendenza: vendono sciarpe, ma i clienti sono vigili in borghese

Ancora un intervento anti-abusivismo ieri nel centro storico. Due agenti del Reparto Porto-Saragozza intorno alle 16 gli agenti in borghese si sono avvicinati a un venditore abusivo che aveva esposto la sua merce all’altezza di Piazza Nettuno.

L’uomo è fuggito tra la folla abbandonando la sua mercanzia. E’ scattato dunque il sequestro della merce consistente in gran parte in giocattoli (cerchietti e peluche, oltre a occhiali e bastoni per selfie).

Un paio di ore più tardi gli stessi agenti, in servizio in via Indipendenza, all’altezza del civico 56 si sono avvicinati a un uomo intento a vendere sciarpe ai passanti: il venditore ha offerto la merce anche ai due vigili, che però si sono qualificati. Per l’uomo, cittadino del Bangladesh, è scattata la sanzione e gli sono state sequestrate 19 sciarpe.

Anche il primo dell'anno in via Indipendenza erano in bella mostra borse e giubbotti con marchi contraffatti. La PM ha sequestrato 135 pezzi.

