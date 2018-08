Centro storico: municipale VS abusivi, sequestri in via Indipendenza

Sequestrate 20 borse e 28 paia di scarpe con marchi contraffatti. E' il risultato dell'intervento di sabato pomeriggio da parte della Polizia Municipale - reparto Sicurezza urbana e antidegrado.

La pattuglia, impegnata in un servizio contro l’abusivismo commerciale nel centro storico della città, ha sequestrato la merce a tre venditori abusivi in via Indipendenza che, alla vista degli agenti, sono fuggiti abbandonando parte della merce, borse e calzature "taroccate".