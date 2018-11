Via Indipendenza: 'Il conto è sbagliato' e dà un pugno al barista

E' intervenuto in difesa della collega cassiera e ha preso un pugno in faccia. E' accaduto ieri alle 16 in un bar di via Indipendenza, dove un cittadino ceco di 24 anni, senza fissa dimora, ritenendo che il conto fosse troppo alto, ha iniziato a discutere animatamente con la cassiera.

Il barista 20enne è intervenuto per prendere le parti della collega e ha ricevuto un pugno in faccia dal ceco. Sul posto è intervenuta una pattuglia di Carabinieri che si trovava nelle vicinanze. Si attende la denuncia della vittima.