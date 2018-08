Via Indipendenza, minacce con coltello al bar: 'Facciamo sesso o ti ammazzo'

E' entrato in un bar, ha estratto un coltello e ha preso di mira una ragazza, proponendole di fare sesso.

E' accaduto ieri intorno alle 16.30 in pieno centro, in via Indipendenza, quando una bolognese di 24 anni, dipendente del locale, ha chiesto aiuto a una volante in transito.

"Facciamo sesso, se rifiuti ti ammazzo"

Un uomo era entrato, aveva estratto un coltello a serramanico e rivolto apprezzamenti sessuali spinti ed espliciti a a una cliente, bolognese 17enne, che era al bar con un amico, chiedendole di fare sesso, sotto la minaccia della lama. Allontanato dai dipendenti, si era diretto verso la stazione. L'uomo è stato rintracciato in via Venturini e, alla vista degli agenti, ha nuovamente estratto il coltello: "Che volete da me, vi ammazzo", ma è stato disarmato e bloccato. Si tratta di un cittadino tunisino di 27 anni, regolare sul territorio italiano, con precedenti per droga. E' stato denunciato per minacce gravi e aggravate e per minacce aggravate a pubblico ufficiale.