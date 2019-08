Borseggio in via Indipendenza: prende i soldi e scappa, vittima spintonata

Stava per entrare in un bar, ma appena ha estratto una banconota da 50 euro un ombra gliela ha strappata dalle mani, mentre una spinta gli faceva perdere l'equilibrio. Sono gli attimi iniziali di un borseggio avvenuto in via Indipendenza, finito poi con l'arresto del ladro in flagranza di reato. E' successo ieri intorno alle 19, in via Indipendenza.

A essere scippato di una banconota da 50 euro è stato un 46enne, cittadino italiano. Ripresosi dallo choc iniziale la vittima ha iniziato a inseguire un gruppo di tre persone che si allontanava di corsa, mentra altri testimoni che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 112.

A quel punto, una pattuglia di militari -sul posto per un servizio rafforzato di pattugliamento proprio in centro storico, dopo i recenti fatti di cronaca- ha intercettato quello che dopo è stato riconosciuto come l'autore del gesto. non è stata invece trovata la banconota, ma il 46enneha riferito che il denaro è passato di mano ai complici durante la fuga.

A questo punto il ladro, identificato in un 33enne cittadino tunisino con diversi precedenti, è stato portato in caserma e il giorno dopo processato per direttissima: per lui arresto convalidato e carcerazione.