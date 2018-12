Carabinieri ed Esercito nelle vie dello shopping: abusivo 59enne nei guai

Rafforzati i controlli nel centro di Bologna, affollate durante i periodo natalizio. Nell'ambito dell'operazione "Strade sicure", Carabinieri ed Esercito hanno battuto le vie dello shopping, anche per contrastare la vednita abusiva di prodotti contraffati.

In via Indipendenza, è stato fermato un cittadino senegalese che vendeva giubotti con griffe contraffate. La merce è stata sequestrata e l'uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione e vendita di merce contraffatta.

Operazione "Strade sicure"

Dal 4 agosto 2008, in (L. n. 125 del 24 luglio) l'Esercito Italiano è impegnato nell'operazione "Strade sicure". “Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate”.