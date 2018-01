Via Indipendenza: elegante e insospettabile, trovata con un etto di 'fumo' nella borsa

Giovane, elegante, insospettabile e incensurata, ma nella borsa trasportava circa un etto di 'fumo'. E' finita così in manette una 23enne, dopo che i Carabinieri di Bologna la hanno fermata, insospettiti dal suo atteggiamento.

E’ successo ieri pomeriggio in via Indipendenza. Alla vista dei militari che si stavano avvicinando, la ragazza, cittadina tunisina, ha iniziato ad agitarsi e quando le è stata perquisita la borsetta che portava a tracolla, è stata trovata in possesso di un panetto di hashish del peso complessivo di circa 100 grammi.

E' probabile che la giovane stesse trasportando la sostanza per conto di altri, e secondo i Carabinieri i destinatari finali potrebbero essere gli spacciatori al dettaglio che riforniscono la zona universitaria e il parco della Montagnola.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la giovane tunisina è stata rinchiusa in camera di sicurezza fino a questa mattina, quando è stata prelevata e accompagnata in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.