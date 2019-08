La spintona contro la fermata bus, poi botte ai militari: bloccato con il taser

Momenti concitati ieri sera in zona autostazione, dove i carabinieri del nucleo radiomobile hanno utilizzato il taser per immobilizzare un uomo. Si tratta di un 24enne che poco prima si era reso protagonista di un violento litigio con una donna, lite durante la quale era stato visto sbattere la ragazza contro la pensilina dell'autobus di via XX settembre.

All'arrivo della pattuglia, le cose sembravano essersi calmate, anche se i militari hanno dovuto faticare per separare le parti. Il 24enne però, forse in preda ai fumi dell'alcool, ha cominciato a prendersela con il carabiniere che lo separava dalla donna, cominciando a sferrare pugni e calci. Nella confusione, la ragazza è scappata dalla scena. Dopo qualche minuto la situazione non si era calmata e uno dei militari ha quindi estratto l'elettro-storditore e ha fatto partire una scarica di avvertimento, per poi sparare i dardi verso il ragazzo.

Alla fine il giovane è stato poi immobilizzato e portato via in ospedale per gli accertamenti del caso. Per lui è scattato l'arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, poiché durante la colluttazione precedente aveva procurato una ferita a una mano al militare.

La scena però ha lasciato sorpresi alcuni passanti e un senza fissa dimora stanziale nei paraggi, che a sua volta ha cominciato a inveire contro le divise, scalciando una bottiglia di vetro a terra. Per quest'ultimo è scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.