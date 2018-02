Rapina in via Indipendenza: picchia il vigilante per un paio di pantaloni

E' stato arrestato per rapina aggravata in concorso il 24enne tunisino che ieri ha tentato un furto nel negozio Terranova di via Indipendenza.

Poco prima delle sette è entrato con un altro uomo, poi fuggito, nei camerini del negozio Terranova di via Indipendenza con tre paia di pantaloni, ma all'uscita ne ha rimesse negli scaffali solo due. Quando il vigilante gli ha chiesto di mostrare cosa aveva nello zaino, ha reagito con violenza, prendendolo a pugni. A darlgi man forte è intervenuto un terzo uomo che poi se l'è data a gambe. Per lui sono scattate le manette e una denuncia per false attestazioni: a suo carico condanne e precedenti per resistenza e droga, oltre a un divieto di dimora. Il vigilante è stata curata sul posto dai sanitari del 118.

Episodio simile poco prima all'Esselunga di via Emilia Ponente, quando un napoletano di 55 anni ha rubato tre bottiglie di amaro e, vistosi scoperto, è salito su un autobus, inseguito dalla vigilante, barese di 37 anni, e dagli agenti di Polizia che lo hanno denunciato per furto aggravato.