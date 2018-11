Via Indipendenza: autobus solleva un basolo, buca in strada

Al passaggio di un autobus, che da via Indipendeza ha svoltato per via Irnerio, un basolo si è sollevato, creando una buca sulla carreggiata.

E' accaduto ieri sera alle 18.30 circa. L'autista dell'autobus, ignaro, ha continuato il suo percorso, mentre un tassista ha fermato il suo mezzo per segnalare il pericolo. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per regolare il traffico.