FOTONOTIZIA| Covid, folla per la discesa della Madonna di San Luca (nonostante il divieto)

Assembramenti vietati, no alle processioni né alle file troppo lunghe per entrare in Cattedrale. Queste erano le regole stabilite dall'Arcidiocesi sulla discesa in città dell'icona della Madonna dalla basilica di San Luca che quest'anno, causa covid, non è stata accompagnata dalla tradizionale processione, ma trasportata a bordo di un mezzo dei vigli del fuoco.

Le raccomandazioni non sembrano servite a molto perché all'arrivo dell'icona alla Cattedrale di San Pietro, in via Indipendenza, ha trovato una folla di devoti e non si può certo dire che il distanziamento sociale sia stato rispettato.

Altri "assembramenti" sono stati segnalati nel week end ai Giardini Margherita (foto Carmen F.) e in Piazza Santo Stefano (Foto Andrea O.).

