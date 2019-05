Via indipendenza: doppio furto in mezz'ora, in manette 38enne

Ha perpetrato un doppio furto in poco più di mezz'ora, prendendo di mira lo stesso negozio. un cittadino algerino di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia, dopo che i vigilantes del negozio 'Terranova' di via indipendenza lo hanno bloccato fuori del negozio.

L'uomo, irregolare e con alle spalle diversi precedenti, era già stato protagonista di un primo episodio, dove aveva asportato dei vestiti da donna e poi era riuscito a scappare e a far perdere le proprie tracce mentre la sicurezza del negozio lo inseguiva.

Succesivamente però lo stesso individuo si è presentato nuovamente nel punto vendita, dopo aver appoggiato fuori la refurtiva precedentemente asportata dietro a un cestino dei rifiuti. Il nuovo tentativo, compiuto questa volta nel reparto uomo, però non è sfuggito agli addetti alla sicurezza, che lo hano aspettato fuori del locale per poi placcarlo e immobilizzarlo. Alla fine, arriva la volante, il soggetto p stato caricato e portato in Questura.