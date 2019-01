Via Indipendenza: molesta i clienti, poi pugni e graffi al commesso

Era quasi orario di chiusura ieri sera. quando una volante è stata inviata al negozio Bershka di via Indipendenza per la presenza di una persona che molestava i clienti. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, sono stati raggiunti dalla una donna che riferiva di una colluttazione tra un suo collega e un avventore, così si sono spostati nel vicino negozio Piazza Italia, dove la lite era ancora in atto.

Alla vista degli uomini in divisa, l'uomo, cittadino guineano di 20 anni, regolare e incensurato, ha cercato di aggredirli, ma è stato riportato alla calma. Il dipendente del negozio, cittadino marocchino di 35 anni, ha riferito che il 20enne, si era recato, dapprima al piano del reparto uomo, poi si era diretto verso le casse e infine si era introdotto in un ufficio. Invitato ad uscire, aveva reagito graffiandolo e colpendolo con un pugno in faccia. La vittima è stata trasportata in codice 1 al Pronto Soccorso del Sant'Orsola per contusioni a un braccio ed ecchimosi sul collo. Il guineano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e sanzionato per ubriachezza manifesta.