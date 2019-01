Minacce in centro con una pistola (giocattolo): nei guai 20enne

In pieno centro, minaccia un automobilista, un tabaccaio e persino gli agenti con una pistola giocattolo, così un 20enne toscano è finito nei guai per tentata rapina aggravata, minacce gravi e aggravate e violenza a pubblico ufficiale.

Ieri poco prima delle 17, un automobilista ha chiamato la Polizia riferendo di essere stato avvicinato e minacciato da un giovane con in mano una pistola in via dei Mille. Grazie alle descrizioni, è stato individuato e il ragazzo ha estratto nuovamente la pistola puntandola contro gli agenti. Un passante ha avvicinato i poliziotti raccontando di averlo visto poco prima entrare da un tabaccaio e chiedere un pacchetto di sigarette con la pistola in pugno. L'esercente, avendo visto un'arma con il tappo rosso, lo aveva accompagnato all'uscita.