Via Indipendenza: danneggia un semaforo usando la sbarra del parcheggio Autostazione

Ha divelto una delle sbarre del parcheggio automatico davanti l'Autostazione, ieri pomeriggio, per poi sfogare la propria rabbia contro il primo semaforo che gli è capitato a tiro, su via Indipendenza. Sono i fatti che hanno portato un 21enne pakistano ad essere denunciato dalla Polizia per danneggiamento aggravato. Ad assistere alla scena, diversi passanti, uno dei quali ha poi chiamato gli agenti. I motivi che hanno scatenato il gesto non sono noti.