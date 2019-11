Di corsa in via Indipendenza: "Siamo stati rapinati", ma il racconto non convince

Tre giovani di 20, 29 e 32 anni sono stati denunciati per rapina ieri mattina all'alba. Gli agenti della volante del commissariato San Francesco, in transito in via Indipendenza, li ha visti correre verso l'autostazione, così li ha fermati.

I tre, tutti di origine marocchina con precedenti, hanno detto di essere stati rapinati poco prima in Piazza Verdi, ma il racconto non ha convinto i poliziotti. Infatti, mentre si procedeva all'identificazione, si sono avvicinati un bolognese 27enne che ha indicato i tre come gli autori di una rapina ai danni del suo amico, cittadino cinese di 19 anni.

Hanno riferito infatti che poco prima i tre li aveva no avvicinati con la scusa di chiedere una sigaretta per poi intimare al 19enne di consegnare il suo smartphone perchè, a loro dire, avevano un coltello. L'arma non è stata trovata, ma il telefono del ragazzi cinese era in tasca al più anziano dei tre che sono stati tutti denunciati per rapina in concorso.