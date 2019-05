Incidente: sullo scooter rubato si schianta contro la volante, inseguito da Corticella al Pincio

Un 17enne bolognese è stato denunciato per ricettazione e resistenza. Alle 13 di oggi, il ragazzo, in sella a uno scooter, con un passeggero coetaneo, risultato estraneo ai fatti, ha incrociato la volante in via di Corticella e si è dato alla fuga.

E' scattato un lungo inseguimento, tra sorpassi azzardati e strade prese contromano, terminato in via Indipendenza, davanti al Pincio, dove il minore, nel tentativo di "dribblare" si è schiantato su un'auto della Polizia ed è rovinato a terra. Ma non era ancora finita.

Il ragazzo è scappato a piedi verso il Parco della Montagnola, dove è stato definitivamente bloccato. Il motociclo è risultato rubato, così anche la targa che era stata applicata in maniera posticcia. Nella caduta ha riportato qualche contusione: è stato curato al Pronto Soccorso ed è stato dimesso con 15 giorni di prognosi.

A fine aprile un altro minore era stato fermato in sella a uno scooter rubato, dopo un inseguimento iniziato in via del Rondone.